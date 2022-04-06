Çiğli Belediye 3. Lig’e koşuyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 2. Grup'ta Çiğli Belediyespor, liderlik koltuğunu tekrar ele geçirdi ve son haftaya büyük avantajla girdi.

RAKİP BÖLMESPOR

Geçen haftayı bay takım olarak geçiren ve Aliağaspor FK'nın Torbalıspor'u 4-0 yenmesiyle ikinci sıraya gerileyen kırmızısiyahlılar, 17. haftada konuk ettiği Manisa Sanayispor'u 12. dakikada Uğur Karakoç'un attığı golle 1-0 mağlup etti, rakibinin bay olduğu haftada zirveye tekrar adını yazdırdı. Çiğli Belediyespor, son haftaya 40 puanla zirvede girerken, yakın takipçisi Aliağaspor FK, 39 puanla hata kovalıyor. Çiğli Belediyespor, 10 Nisan Pazar günü Bölmespor'la Uşak'ta kritik bir maça çıkacak. Aliağaspor FK ise, sahasında Manisaspor'la kozlarını paylaşacak. Grubu lider bitirecek takım Play-Off'a adını yazdıracak ve 3. Lig'e bir adım daha yaklaşacak. ■ BERKE ÖZBAY