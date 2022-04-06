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Horozkent koşar adım

Kadınlar 2. Lig C Grubu’nda 6’da 6 yapan yeşil-siyahlı takım, Afyon İdmanyurdu’na gol yağdırdı, 7’de 7 yaparak TFF 1. Ligi’ne göz kırptı

6.4.2022

Horozkent koşar adım

KADIN Futbol 2. Lig C Grubu'nda zirve mücadelesi veren Denizli ekibi Üstek Grup Horozkentspor, 9. haftada Afyon İdmanyurdu'nu gole boğdu, 7'de 7 yaptı: 8-2. Servergazi Stadı'ndaki maçın ilk yarısını 6-1 Horozkent önde kapattı. Yeşil-siyahlıların gollerini Elif (4), Sude (2), Raziye ve Sevgi kaydetti. Afyon İdmanyurdu'nun golleri 21. dakikada penaltıdan Zeynep ve 75. dakikada Esra Nur'dan geldi. Maçta Elif Duru 4 gole yıldızlaşırken, gol sayısını 10'a çıkarttı. İkinci kez 8 gol atan Denizli temsilcisi, 5. hafta maçında Ankara Metropolspor'u 8-0 yenmişti.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve eşi, kritik maçta Horozkentspor'u yalnız bırakmadı. Soyunma odasında takıma destek olan Vali Atik, takıma başarılar diledi. ■ SEBAHATTİN ALP

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