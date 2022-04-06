İzmirspor küme düşebilir

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 2. Grup'ta mücadele eden İzmirspor bıçak sırtında. 17. hafta mücadelesinde konuk ettiği Uşak ekibi Bölmespor'a 4-3 mağlup olan lacivert-beyazlılar, grupta 3. sırada yer almasına rağmen küme düşebilir. İzmir takımları içinde Çiğli Belediyespor ve Aliağaspor FK'nın ardından gelen İzmirspor, son hafta Salihli Belediyespor'a konuk olacak. Çiğli Belediyespor ya da Aliağaspor Futbol Kulübü grubu zirvede tamamlayacak. Bu iki takımdan birisi 3. Lig'e çıkması halinde puan cetvelinde İzmir takımları içerisinde 3. sırada bulunan İzmirspor, Amatör Süper Lig Play-Off Grubu ikincisiyle Play-Out karşılaşması oynayacak, bu iki takımdan birisi 3. Lig'e çıkamaması halinde İzmirspor, 3. Lig hayellerini bir başka bahara bırakacak ve Süper Amatör Lig'e düşme üzüntüsünü yaşayacak. ■ BERKE ÖZBAY

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