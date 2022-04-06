Manisa FK’da Orgill aranıyor

MANİSA Futbol Kulübü'nde, Jamaikalı forvet Dever Orgill kayıp. Bu sezon sakatlık kabusunu atlatamayan 32 yaşındaki golcü, siyah-beyazlı formayı en son 9 Ocak'ta İstanbulspor maçında giydi. Maça ilk 11'de başlayan ancak 36. dakikada sakatlanıp sahayı terk eden Orgill, o tarihten sonra bir daha forma yüzü göremedi. Sakatlıktan kurtulup idmanlara çıkmasına rağmen teknik direktör Turgay Altay tarafından tercih edilmeyen tecrübeli oyuncu, 87 gündür yeşil sahalara hasret. Manisa FK'nın devre arasında hücum hattına Ozegovic'i takviye etmesi Orgill'in tercih edilmemesinin en büyük nedeni olarak gösteriliyor. ■ BERKE ÖZBAY

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