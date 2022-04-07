Bahçeşehir’den büyük başarı

FIBA Avrupa Kupası yarı finalinde 77-71 kazandığı maçın rövanşında Leiden Basketball'ı 90-82 mağlup eden Bahçeşehir Koleji finale yükseldi. Çekişmeli başlayan ilk periyodu Bahçeşehir 25-18 kazandı. Maçın 2. çeyreği karşılıklı basketlerle başladı. Bahçeşehir, soyunma odasına 46-38 önde gitti. Son periyoda da Bahçeşehir Koleji'nin 72-57 üstünlüğüyle girildi. Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, salondan 90-82 galip ayrılarak finale yükseldi. Bahçeşehir Koleji'nin finaldeki rakibi, Reggiana ile Bakken Bears eşleşmesinin galibi olacak.

DİĞER