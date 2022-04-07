Dünyanın sayılı derbilerinden olan Fenerbahçe- Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. 10 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak dev maç öncesi iki takımın teknik direktörleri planlarını şekillendirdi. Lig ikinciliği için mücadele eden sarılacivertlilerde teknik adam İsmail Kartal'ın kazanan kadroyu bozmak istemediği öğrenildi. Kartal, sakatlığını tamamen atlatan Ferdi Kadıoğlu'nu sol bekte görevlendireceği belirtildi.

FORVETE SERDAR DURSUN

Tecrübeli teknik adamın forvet hattında Serdar Dursun'u tercih edeceği konuşuluyor. Derbiyi kazanarak taraftarını mutlu etmek isteyen Galatasaray'da Teknik direktörü Domenec Torrent ise Kerem'li ve Kerem'siz planlarını hazırladı. Karagümrük maçında sakatlanan yıldız oyuncunun son durumu belirsizliğini korurken, yıldız ismin bugün idmanda kendisini deneyeceği ve ağrı hissetmezse oynayacağı öğrenildi. Torrent'in ayrıca sakatlığı bulunan Mohamed'in yerine Gomis'i oynatması bekleniyor.