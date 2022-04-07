Vakıfbank finalde

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 3-1 yendiği Fenerbahçe Opet'e rövanşta 3-0 mağlup olan VakıfBank, altın seti 15-11 kazanarak finale çıktı. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalyan temsilcisi Imoco Conegliano'nun rakibi oldu. Maça çok iyi başlayan F.Bahçe, coşkulu seyircisinin desteğini de arkasına alarak ilk seti 25-14 kazandı. 2. sete de baskılı başlayan sarı-lacivertliler, seti 25-20 alarak 2-0 öne geçti. F.Bahçe, daha dengeli başlayan 3. seti de 28-26 alarak maçı altın sete götürdü. Daha az hata yapan VakıfBank, farkı 4 sayıya kadar çıkardığı (8-12) altın seti, 15-11 kazanarak final biletini aldı.

RAKiP TANIDIK

8. kez finalde boy gösterecek olan ve rekoru elinde bulunduran Vakıf- Bank, geçen sezon da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Imoco Conegliano ile mücadele etti. İki takım FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde de karşılaşmış ve İtalyan ekibi dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı. 4'er şampiyonlukla turnuva tarihinin en çok zafer yaşayan iki ekibi olan Vakıfbank ile Imoco Conegliano finali, 22 Mayıs'ta Ljubljana'da oynanacak.