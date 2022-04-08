Aliağa kritik virajda

ING Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Aliağa Petkimspor, kalan 4 haftada çok kritik maçlara çıkacak. Ligde puan cetvelinde 15. basamakta yer alan İzmir ekibi geride kalan süreçte tüm maçlarını kazanarak ligde kalmanın hesaplarını yapıyor. Oynadığı son 4 müsabakada yalnızca bir kez yenilerek çıkış yakalayan Petkimspor, bu süreçte konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 79-70, HDI Sigorta Afyon Belediyesi'ni 109-87 ile geçmeyi bilirken, ikinci sıradaki Anadolu Efes'e deplasmanda 97-83 kaybetti. Geçen hafta ise İzmir'de Frutti Extra Bursaspor'u 70-68 yenmeyi başaran Aliağa ekibi, Pazar günü konuk olacağı 3. sırada bulunan Gaziantep Basketbol'u da kayıpsız geçerek üst sıralara tırmanmanın peşinde.

2 İÇERDE 2 DIŞARDA

Aliağa Petkimspor bu maçın ardından ligin son üç haftasında önce 12. sıradaki Semt77 Yalovaspor'u sahasında ağırlayacak, sonraki hafta 13. basamaktaki Merkezefendi Basket'le deplasmanda kapışacak. İzmir ekibi son olarak 9. sıradaki Beşiktaş ile evinde oynayacak. Ligde kalma adına puan kaybına tahammülü kalmayan ve korkuyu fazlasıyla hisseden Petkimspor, bu maçlarda alacağı sonuçlarla kendi kaderini çizecek. ■ BERKE ÖZBAY