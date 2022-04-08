İstanbul’da derbi ateşi

SÜPER Lig'de ezeli rakipler F.Bahçe ve G.Saray'ın Pazar günkü randevusu için geri sayım başlarken iki takımın teknik direktörü de taktiksel kurguları ile ilgili yoğun mesai harcıyor. Kanarya'nın teknik patronu İsmail Kartal, taraftar desteğiyle birlikte tam saha presle rakibini kendi yarı alanına sıkıştırmayı hedeflerken, oyuncularına sarı-kırmızılıları ezberletiyor. Son haftalardaki çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Kartal, G.Saray orta sahasına karşı da özel önlem alacak. Aslan'da ise Domenec Torrent temkinli bir oyun sistemini düşünürken, defansını sağlama alıp kontra ataklarla rakibini sarsmayı düşünüyor.

KARTLAR HAVADA UÇUŞUYOR

İLK yarıda rakibine evinde 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılıların da derbi öncesi oldukça hırslı olduğu öğrenilirken Torrent, Taylan ve Berkan gibi yıldızlarıyla orta sahayı güvence altına almayı hedefliyor. Bu arada son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takımın son 56 randevusunda hakemler toplam 43 kırmızı, 333 sarı kart gösterdi.

MAÇIN HAKEMİ KARAOĞLAN

SÜPER Lig'de Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe- Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Haftanın diğer hakemleri şöyle: Yarın: 13.30 Karagümrük-Kasımpaşa: M.Kürşad Filiz, 16.00 Göztepe-Kayseri: Yaşar Kemal Uğurlu, 16.00 Rizespor- Konyaspor: Ali Şansalan, 20.30 Beşiktaş-Alanya: Volkan Bayarslan, Pazar: 13.30 Yeni Malatya-Giresun: Yasin Kol, 16.00 Sivasspor-Başakşehir: Halil Umut Meler, 16.00, Adana Demir-Altay: Arda Kardeşler, 11 Nisan: 20.30 Antalya- Hatay: Kadir Sağlam

BEGÜM ÖZKAN SÜRPRİZİ

BURAK Elmas yönetiminin genel kurulda idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçim kararı alan G.Saray'da 30 Nisan'da yapılacak olan olağanüstü genel kurul öncesi Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkan adaylığını açıklarken, dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray Genel Kurul Üyesi Begüm Özkan'ın başkan adayı olacağı öğrenildi. Adnan Polat ekibine yakınlığı ile bilinen Özkan'ın bir haftadır başkan adaylığı konusunda yakın çevresiyle istişare yaptığı ve bugün sona erecek olan adaylık başvuru süresinin bitimine kısa süre kala listesini hazırlayıp, resmi başvuruyu yapmaya çalışacağı gelen bilgiler arasında.