Trabzon G.Antep’te

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bugün Gaziantep FK'ya konuk olacak. Kalyon Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak. Ligde 71 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 13 puan önünde lider durumda bulunarak zirve mücadelesinde büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, rakibini yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

4 EKSİK VAR

Trabzonspor'da Djaniny, Bakasetas ve Siopis cezaları, Trondsen de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. İki takım arasında oynanan 5 maçta Karadeniz ekibi rakibine yenilmedi. Trabzonspor'un 3 galibiyeti bulunurken, Gaziantep FK ise iki maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililerin 10 golüne, kırmızı-siyahlılar 3 golle karşılık verdi.