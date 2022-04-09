AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Play-Off Yarı Final maç programı belli oldu. Play-Off'ta 4 takım arasında yer alan İzmir ekibi Arkas Spor final yolunda ilk rakibi Halkbank olacak. Lacivert-beyazlılar, yarı final ilk maçında 18 Nisan Pazartesi günü deplasmanda saat 15.00'te Halkbank ile karşılaşacak. Play-Off Yarı Final etabının diğer maçı yine 18 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit arasında oynanacak. Arkas, rövanşı ise 21 Nisan Perşembe günü İzmir'de oynayacak. Her iki maçı kazanan takım finale çıkarken, eşitlik halinde ise üçüncü karşılaşma Halkbank'ın sahasında oynanacak.