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Aydın kayıp

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5-8.’lik etabı ilk maçında Aydın ekibi evinde PTT’ye yenilerek avantaj kaybetti. Rövanş 11 Nisan’da

9.4.2022

Aydın kayıp

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5-8.'lik etabı ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediye sahasında konuk ettiği PTT'ye diş geçiremedi: 1-3. Aydın ekibi başa baş mücadele ettiği ilk sette rakibine 25-23 mağlup olarak 1-0 geriye düştü. Aydın'ın Sultanları, oyuna ağırlığını koyarak ikinci seti 25-16 kazandı ve skora eşitliği getirdi: 1-1. Büyük bir çekişmeye sahne olan üçüncü bölüm PTT'nin 25-23 üstünlüğü ile geçildi. Aydın ekibi kötü bir oyun sergilediği son bölümde rakibine direnemedi ve seti 25-14 maçı da 3-1 kaybederek avantaj kaybetti. İki takım arasında rövanş karşılaşması 11 Nisan Pazartesi günü Ankara'da oynanacak. Seride eşitlik sağlanması halinde üçüncü maç 13 Nisan Çarşamba Başkent'te oynanacak.

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