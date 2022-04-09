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Haberler Spor Fethiyespor’un gözü Modafen’de

Fethiyespor’un gözü Modafen’de

9.4.2022

Fethiyespor’un gözü Modafen’de

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Fethiyespor, yarın evinde karşılaşacağı Modafen maçını kayıpsız geçmek istiyor. Hafta içi mesaisinde çarşamba günü deplasmanda Büyükçekmece Tepecikspor ile 1-1 berabere kalarak lider Esenler Erokspor'un yenildiği maçta önemli bir avantajı kullanamayan Fethiye'de genel kaptan Nacit Çatal, "Zirve mücadelemizi son düdüğe kadar devam ettireceğiz. Tek kale oynadığımız Tepecikspor randevusunda şansızlıklar yaşadık. Ancak bunu da kıracağız. Telafisi olmayan müsabakalar oynuyoruz. Yeniden kazanarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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