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Haberler Spor Kuşadasıspor dışarıda Kızılcabölük içeride

Kuşadasıspor dışarıda Kızılcabölük içeride

9.4.2022

Kuşadasıspor dışarıda Kızılcabölük içeride

TFF 3. Lig 2. Grup'ta bugün iki Ege ekibi kritik maçlara çıkacak. Oynadığı son 4 maçta 1 yenilgi, 2 beraberlik, 1 galibiyet alan Kuşadasıspor, deplasmanda Alanya Kestelspor ile mücadele edecek. Alanya Milli Egemenlik Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Engin Atmaca yönetecek. Grupta 8 maçtır galibiyet yüzü göremeyen düşme hattındaki Kızılcabölükspor ise evinde 68 Aksaray Belediyespor'u konuk edecek. Doğan Seyfi Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Alpaslan Şen düdük çalacak. İki karşılaşma da saat 15.00'te başlayacak. İkinci Lig Kırmızı Grup'ta ise bir başka Ege ekibi, bugün saat 15.00'te deplasmanda Van Fk ile karşılaşacak. Mücadeleyi Sinan Özcan yönetecek.

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