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Haberler Spor Manisa FK ilk peşinde

Manisa FK ilk peşinde

9.4.2022

Manisa FK ilk peşinde

SPOR Toto 1. Lig'de yarın evinde Samsunspor'u konuk edecek Manisa Futbol Kulübü, rakibini yenerek bir ilki başarmak istiyor. Siyah-beyazlılar, şu ana kadar 3 kez karşılaştığı Karadeniz ekibi önünde 1 beraberlik, 2 yenilgi elde etti. Samsunspor'u hiç yenemeyen Manisa, iç saha avantajını kullanarak bu kez taraftarının yüzünü güldürmek istiyor.

ALTAY: ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK
EVİNDE oynadığı 5 maçta rakiplerine geçit vermeyen Manisa FK'da teknik direktör Turgay Altay, "Yolumuza Samsunspor'u yenerek devam edeceğiz. Son maçlarda iyi bir hava yakaladık. Bunu da sürdüreceğiz. Taraftarımız destek versin. Biz de sahada gerekeni yapacağız. Hedefimiz belli. Sezonu üst sıralarda tamamlamak istiyoruz. Bunu da başaracak gücümüz var. Güçlü rakibimiz Samsunspor karşısında iyi futbolumuzu devam ettireceğiz. Herkes iyi bir Manisa FK izleyecek" dedi.

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