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Haberler Spor Merkezefendi zincir kıracak

Merkezefendi zincir kıracak

9.4.2022

Merkezefendi zincir kıracak

ING Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, bugün Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Evinde oynadığı son 2 maçtan mağlubiyetle ayrılarak bitime 5 hafta kala kurtuluşunu matematiksel olarak garantileme fırsatını tepen Denizli ekibi aynı puanı paylaştığı en önemli rakibini yenerek avantaj elde etmek istiyor. Maçın bilet fiyatları 20 TL olarak belirlendi. Ligde Denizli temsilcisinin 8, Büyükçekmece'nin 7 galibiyeti bulunuyor.

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