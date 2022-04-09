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Haberler Spor Nefesler tutuldu

Nefesler tutuldu

9.4.2022

Nefesler tutuldu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 10-17 Nisan tarihleri arasında "Tarihe ve Doğaya Saygı" temasıyla koşulacak. Bodrum'dan İstanbul'a 1303 km sürecek dev organizasyon, canlı yayınlarla milyonlarca kişiye ulaştırılacak. TRT ve Eurosport'tan canlı yayınlanacak organizasyon için her gün özel yayınlarla turun atmosferi izleyicilere yansıtılacak. Hem 1915 Çanakkale Köprüsü hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Avrupa'yı Anadolu'ya bağlayacak olan Tour Of'ta büyük heyecan yaşanacak. Şampiyonluk ödülleri NFT formatında takdim edilecek. Etap, Mayo ve Kupa olmak üzere 3 farklı tipte hazırlanacak NFT'ler özel bir pazaryerinde sınırlı sayıda satışa çıkarılacak ve satın alanlara özel haklar tanınacak. NFT projesi Türkiye'nin önde gelen basılı ve dijital kart platformu Mythos Cards tarafından üstleniliyor.

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