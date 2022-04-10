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Haberler Spor Bodrum Karya’ya galibiyet yetmedi

Bodrum Karya’ya galibiyet yetmedi

10.4.2022

Bodrum Karya’ya galibiyet yetmedi
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde (TKBL) normal sezonun son haftasında düşme potasında yer alan Bodrum Karya, konuk ettiği Turgutlu Belediyespor'u 73-68 mağlup etmesine rağmen, Samsun Basketbol İhtisas'ın ardından lige veda eden ikinci takım oldu. İlk periyodu 21-18, devreyi 43-33 ve üçüncü periyodu 59-48 önde geçen Bodrum Karya, geçen sezon yükseldiği lige 1 galibiyet farkla veda etti. İlk sezonunda Play-Off'a adını yazdıran Turgutlu Belediyespor'un rakibi ise Botaş Gelişim oldu. ■ SERVET SARUN
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