Bodrum Karya’ya galibiyet yetmedi

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde (TKBL) normal sezonun son haftasında düşme potasında yer alan Bodrum Karya, konuk ettiği Turgutlu Belediyespor'u 73-68 mağlup etmesine rağmen, Samsun Basketbol İhtisas'ın ardından lige veda eden ikinci takım oldu. İlk periyodu 21-18, devreyi 43-33 ve üçüncü periyodu 59-48 önde geçen Bodrum Karya, geçen sezon yükseldiği lige 1 galibiyet farkla veda etti. İlk sezonunda Play-Off'a adını yazdıran Turgutlu Belediyespor'un rakibi ise Botaş Gelişim oldu. ■ SERVET SARUN

DİĞER