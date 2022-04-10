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Haberler Spor Edremit Güre’ye Mersin BŞB şoku

Edremit Güre’ye Mersin BŞB şoku

10.4.2022

Edremit Güre’ye Mersin BŞB şoku
TKBL'de 4. sırayı hedefleyen Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, normal sezonun son haftasında konuk ettiği Mersin BŞB'ye uzatmada 65-62 mağlup oldu, Play-Off'a 5. sıradan kaldı. Maça kötü başlayan ve ilk periyodu 20-14 geride kapatan Balıkesir ekibi, ikinci periyotta toparlandı devreyi 33-30 galip geçti. Üçüncü periyodu 49-43 mağlup kapatan Edremit Güre, maçı uzatmaya taşıdı: 58-58. Uzatmada hücumlardan boş dönen yeşil-siyahlılar, Play-Off'ta HDI Sigorta Yalova VIP'le eşleşti. ■ SERVET SARUN
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