Edremit Güre’ye Mersin BŞB şoku

TKBL'de 4. sırayı hedefleyen Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, normal sezonun son haftasında konuk ettiği Mersin BŞB'ye uzatmada 65-62 mağlup oldu, Play-Off'a 5. sıradan kaldı. Maça kötü başlayan ve ilk periyodu 20-14 geride kapatan Balıkesir ekibi, ikinci periyotta toparlandı devreyi 33-30 galip geçti. Üçüncü periyodu 49-43 mağlup kapatan Edremit Güre, maçı uzatmaya taşıdı: 58-58. Uzatmada hücumlardan boş dönen yeşil-siyahlılar, Play-Off'ta HDI Sigorta Yalova VIP'le eşleşti. ■ SERVET SARUN

DİĞER