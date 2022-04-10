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Merkezefendi dağıldı

Yeşil-siyahlı ekip, evinde üst üste 3. mağlubiyetini alt sıralardaki direkt rakiplerinden Büyükçekmece’ye yenilerek aldı, ateşe düştü

10.4.2022

Merkezefendi dağıldı
Yukatel Merkezefendi Belediye Denizli Basket, ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde üst üste üçüncü mağlubiyetini alt sıralardaki direkt rakiplerinden Büyükçekmece Basketbol'a farklı yenilerek aldı, kendini ateşe attı: 90-109. Maç boyunca tutuk bir basketbol sergileyen Denizli temsilcisi, hücumlardan boş döndüğü maça 9-0'lık kötü seriyle başladı, ilk periyodu da 31-25 mağlup kapattı. İkinci çeyrekte de tempolu hücum eden Büyükçekmece yakaladığı seriyle farkı kısa sürede farkı 12 sayıya taşıdı: 28-40. Üst üste hücumlardan eli boş dönen Denizli temsilcisi, ikinci çeyreği 62-39 geride geçti. Üçüncü çeyreğin başında Sestina ve German dışında skor bulamayan Merkezefendi, Upson'un diskalifiyesiyle dağıldı, son bölüme 89-66 mağlup girdi. Son çeyrekte Miller ve Clyburn ikilisiyle etkili olan Büyükçekmece karşısında oyundan tamamen düşen yeşil-siyahlılar, karşılaşmadan 109-90 mağlup ayrıldı, korkulu rüyadan uyanamadı. ■ SEBAHATTİN ALP
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