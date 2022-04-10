Merkezefendi dağıldı

Yeşil-siyahlı ekip, evinde üst üste 3. mağlubiyetini alt sıralardaki direkt rakiplerinden Büyükçekmece’ye yenilerek aldı, ateşe düştü
10.4.2022
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Yukatel Merkezefendi Belediye Denizli Basket, ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde üst üste üçüncü mağlubiyetini alt sıralardaki direkt rakiplerinden Büyükçekmece Basketbol'a farklı yenilerek aldı, kendini ateşe attı: 90-109. Maç boyunca tutuk bir basketbol sergileyen Denizli temsilcisi, hücumlardan boş döndüğü maça 9-0'lık kötü seriyle başladı, ilk periyodu da 31-25 mağlup kapattı. İkinci çeyrekte de tempolu hücum eden Büyükçekmece yakaladığı seriyle farkı kısa sürede farkı 12 sayıya taşıdı: 28-40. Üst üste hücumlardan eli boş dönen Denizli temsilcisi, ikinci çeyreği 62-39 geride geçti. Üçüncü çeyreğin başında Sestina ve German dışında skor bulamayan Merkezefendi, Upson'un diskalifiyesiyle dağıldı, son bölüme 89-66 mağlup girdi. Son çeyrekte Miller ve Clyburn ikilisiyle etkili olan Büyükçekmece karşısında oyundan tamamen düşen yeşil-siyahlılar, karşılaşmadan 109-90 mağlup ayrıldı, korkulu rüyadan uyanamadı. ■ SEBAHATTİN ALP