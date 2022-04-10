  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Milli yüzücülerden üçüncü altın madalya

Milli yüzücülerden üçüncü altın madalya

Genç milli yüzücüler, Slovenya'da düzenlenen Multinations Şampiyonası'nda üçüncü altın madalyasını 4x200 metre serbest bayrak yarışında kazandı.

10.04.2022, 08:37

Milli yüzücülerden üçüncü altın madalya

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kranj kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Merve Tuncel, Meriç Demirtepe, Nisa Gül Serdar ve Ela Naz Özdemir'den oluşan 4x200 metre serbest bayrak takımı, 8.21.26'lık derecesiyle altın madalyanın sahibi olarak podyumun zirvesine çıktı.

Organizasyonda milli sporculardan Mehlika Kuzeh Yalçın 200 metre kelebek, Defne Coşkun ise 200 metre kurbağalamada altın madalya kazanmıştı.

Ela Naz Özdemir, Defne Coşkun, Nilsu Demiran ve Nisa Gül Serdar'dan oluşan 4x100 metre karışık bayrak takımı ile 400 metre karışıkta Atakan Malgil, gümüş madalya elde etmişti.

Şampiyonada Nilsu Demiran, 50 metre kelebekte bronz madalyaya ulaşmıştı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA