Şölen başlıyor

CUMHURBAŞKANLIĞI himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) bugün başlayacak. Bodrum- Kuşadası etabıyla start alacak yarışta sporcular, 8 etapta bin 303 kilometre pedal çevirecek. Tur, 17 Nisan Pazar günü geçilecek İstanbul-İstanbul etabıyla sona erecek. 14 ülkeden 25 takımın katılacağı turda 175 sporcu mücadele edecek. Dünyanın ilk ve tek kıtalararası etaplı bisiklet yarışı olma özelliğini taşıyan tur kapsamında bisikletçiler, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki doğal güzelliklerini görecek.

3 KEZ KITA DEĞİŞTİRECEKLER

BİSİKLETÇİLER, 1915 Çanakkale Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nden geçerek tam üç kez kıta değiştirecek. İlki 1963 yılında "Marmara Turu" olarak düzenlenen ve ilk kez 1965 yılında uluslararası statü kazanan organizasyon, 1966 yılında Cumhurbaşkanlığı makamı himayesine alındı. Dünyanın ilk ve tek kıtalararası etaplı bisiklet yarışı olma özelliğini taşıyan tur, bu yıl UCI Pro- Series kategorisinde "Tarihe, doğaya saygı" sloganıyla gerçekleştirilecek.

DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na (Tour of Türkiye) desteğinin süreceğini belirtti. Erdoğan, bugün Bodrum'dan başlayacak ve 17 Nisan'da İstanbul'da sona erecek organizasyonun tanıtım kitapçığına bir yazı kaleme aldı. Yazısında yarışın başarı grafiğini artırarak devam etmesinden mutluluk duyduğunu aktaran Başkan Erdoğan, "Dünyanın tek 'kıtalararası bisiklet turu' olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 57'ncisi vesilesiyle dünyanın farklı ülkelerinden sporcuları bir kez daha Türkiye'de misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hem ülkemizin tanıtımı hem de bisiklet sporunun teşviki ve sevdirilmesi bakımından önemli katkıları olan bu organizasyonu Cumhurbaşkanı olarak desteklemeye devam edeceğimi de özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

KATILACAK TAKIMLAR

WORLDTOUR takımları: Bora-Hansgrohe (Almanya), Israel-Premier Tech (İsrail), Astana Qazaqastan Team (Kazakistan), Lotto Soudal (Belçika), Team BikeExchange- Jayco (Avustralya) Team DSM (Hollanda). Pro takımlar: Alpecin-Fenix (Belçika), Team Arkea-Samsic (Fransa), UNO X Pro Cycling Team (Norveç), Drone Hopper-Androni Giocattali, Bardiani CSF Faizane, EOLOKometa Cycling Team (İtalya), Caja Rural- Seguros RGA, Euskatel-Euskadi, Equipo Kern Pharma, Burgos BH (İspanya), Human Powered Health, Team Novo Nordisk (ABD). Kıta takımları: Bike Aid, Saris Rouvy Sauerland Team (Almanya), Wildlife Generation Pro Cycling (ABD), Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team, Spor Toto Cycling Team (Türkiye), China Glory Continental Team (Çin), Global 6 Cycling (Yeni Zelanda).

İŞTE ETAPLAR

Bodrum'dan başlayarak İstanbul'a gelecek Tour of Türkiye'de geçilecek 8 etap şöyle: Bodrum-Kuşadası: 207 kilometre, Selçuk (Efes)-Alaçatı: 158 kilometre, Çeşme-İzmir (Karşıyaka): 123 kilometre, İzmir (Konak)-Manisa (Spil): 147 kilometre, Manisa-Ayvalık: 192 kilometre, Edremit (Akçay)- Eceabat (57. Alay Şehitliği): 205 kilometre, Gelibolu-Tekirdağ: 135 kilometre, İstanbul-İstanbul: 136 km.

MÜFTÜOĞLU: AYRI BİR HEYECAN VAR

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 1989'dan bu yana tura katıldığını ancak ilk defa farklı bir parkurda yola çıktıklarını belirtti. Müftüoğlu, "Cumhurbaşkanlığı'mızın himayelerinde liderliğimizi yapan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bize her türlü desteği veriyor. Turumuzda çok önemli sporcular yarışacak. Ülkemize 4 milyar dolar turizm gelirine bisiklet ailesi katkı sağlayacak" dedi.

MANİSA SPİL ETABI ŞAMPİYONU BELİRLER

TOUR of Türkiye'de genel klasman birincisini "Kraliçe etap"ın belirleme ihtimali yüksek. Bodrum'da başlayıp İstanbul'da sona erecek yarışın genel olarak sprint bitişlerine sahne olacağı tahmin ediliyor. Turun 4. günündeki 147 kilometrelik İzmir-Manisa etabı ise zorlu bir tırmanışa sahne olacak. Sporcular, son 15 kilometrede 200 metre yükseklikten bin 200 metre rakımlı Spil Milli Parkı'na tırmanacak. Bu etapta zafer kazanan bisikletçinin geri kalan günlerde büyük bir şanssızlık yaşamaması durumunda turu da birinci olarak tamamlaması bekleniyor.