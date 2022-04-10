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Somaspor kayıp

2. Lig Kırmızı Grup’ta son 4 maçta 11 puan kaybeden siyah-beyazlılar, Vanspor FK deplasmanında 5. dakikada Mehmet Özdıraz’ın golüne engel olamayıp Play-Off hayallerini bir başka bahara bıraktı

10.4.2022

Somaspor kayıp

2. Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçında galibiyete hasret kalan Somaspor, 34. hafta mücadelesinde deplasmanda Silahtaroğlu Vanspor FK'ya teslim oldu: 1-0. Maçın henüz 5. dakikasında köşe atışından gelen topu arka direkte Mehmet Özdıraz plaseledi, ev sahibi takım öne geçti: 1-0. Bu golden sonra iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı, devre 1-0 kapandı. İkinci yarıda Somaspor beraberlik golü için yüklendi ancak net fırsatlar bulamadı.

İKİ TAKIM DA POZİSYON ÜRETEMEDİ
90. dakikada ceza alanına yapılan ortaya Eray Pazar kafayı vurdu meşin yuvarlak az farkla auta gitti, maç 1-0 bitti. Üst üste 3. mağlubiyetini alan ve 1 maçı eksik olan Somaspor, 49 puanda kalırken, Vanspor FK ise puanını 59 yaparak Play-Off iddiasını sürdürdü. Somaspor, 13 Nisan Çarşamba günü erteleme maçında Bayburt Özel İdarespor'a konuk olacak. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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