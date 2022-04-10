Süper Lig’de ezeli kapışma

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray bugün Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Dünyanın sayılı derbilerinden sayılan dev maç saat 20.30'da başlayacak. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Ligde 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 56 puan yazdırdı.

Sarı-lacivertli takım, haftaya Konyaspor'un 2 puan gerisinde 3. sırada girdi. İkincilik yarışı veren sarı-lacivertliler, kazanarak yarışta geri kalmak istemiyor. Kanarya ayrıca evinde 4 maçtır yenemediği rakibini mağlup ederek kötü gidişi durdurmak istiyor. Ligde oynadığı 31 maçın 11'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 12'sinden mağlup ayrılan Galatasaray ise 41 puanla 13. basamakta yer aldı. Sarı-kırmızılılar kötü geçen sezonda rakibini yenerek taraftarının gönlünü almak istiyor.

395. RANDEVU

F.BAHÇE ile Galatasaray Süper Lig'de bugün 395. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 113 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Sarılacivertliler, geride kalan 394 maçtan 147'sini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 538 gole, Galatasaray ise 490 golle karşılık verdi.