Süper Lig’de küme düşen ilk takım Yeni Malatyaspor oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor, evinde Giresunspor'u ağırladı. Mücadeleyi Giresunspor, Hamidou Traore'nin 22. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Yeni Maltyaspor'un bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Küme düşme hattının hemen üstünde 16. sırada bulunan Giresunspor puanını 39'a çıkarttı ve rahat bir nefes aldı.

Yeni Malatyaspor ise 32 hafta sonunda 20 puanda kaldı ve Spor Toto 1. Lig'e düşen ilk takım oldu.

ÖZNUR KABLO MALATYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11'LER

Öznur Kablo Malatyaspor: Ertaç, Awuku, Campi, Hafez, Nshimirimana, Azubuike, Donsah, Mustafa Eskihellaç, Kenan Özer, Dicko, Tetteh.

Giresunspor: Okan, Alexis Perez, Aziz Behic, Diarra, Hayrullah, Flavio, Chiquinho, Traore, Suleymanov, Diabate, Umut Nayir.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada gelişen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor atağında sağ kanattan Dicko'nun pasıyla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından vuruşu kaleci Okan Kocuk'un kucağında kaldı.

13. dakikada Chiquinho'nun ceza sahasına gönderdiği uzun topu kaleci Ertaç Özbir karşıladı. Mehmet Umut Nayir önüne düşen meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in solundan auta attı.

23. dakikada konuk ekip öne geçti. Chiquinho'nun sol kanattan kullandığı korner atışını kaleci Ertaç Özbir uzaklaştırdı. Traore, önüne düşen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

42. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk kucağında kaldı.

45. dakikada Donsah'ın pasıyla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyuna döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.