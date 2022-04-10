TFF’den sert yanıt

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz günlerde yazılı bir açıklama yayımlayarak Merkez Hakem Kurulu'na yaptığı eğitim danışmanlığı görevinden istifa eden Jaap Uilenberg'e cevap verdi. Yapılan açıklamada, "TFF bünyesinde eğitim hizmeti veren bir şahsın; TFF ve MHK'yi hedef alan açıklamalarının kabul edilmesi mümkün değildir. Uilenberg'in bizzat TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararlara yönelik 'kara sayfa', 'delice' ve 'tehlikeli' gibi ifadelerinin ülkemiz hakemliği ve spor kültüründe asla yeri yoktur. Yıllarca içinde bulunduğu bu kuruma yaptığı bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyor ve açıkça iç işlerimize müdahil olma girişimini de şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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