Fethiyespor umut tüketti

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Fethiyespor, evinde Modafen'e takıldı, lider Esenler Erokspor'un kazanmasıyla puan farkı 5'e çıktı. 10. dakikada Nurettin'in arapasında topu alan Umut yerden sert vurdu, kaleci Reşat'ı geçen topu İsmail çizgi üzerinde dışarı gönderdi. 12'de Ali Han ceza alanına girdi topu Umut'a çıkardı. Umut'un plase vuruşu direği yalayıp dışarı gitti. 29'da ilginç bir olay yaşandı. Dışarı giden topu takip eden Ali Han'a yardımcı hakem Gökhan Coşarın indirdiği bayrak eline çarptı. Büyük acı yaşayan Ali Han kendini yere bıraktı. 41'de Ali Han sağdan çizgiye indi topu bomboş durumdaki Umut'a çıkardı. Umut yakından sert vurdu kaleci topu güçlükle tokatladı. 43'te Ali Han altıpasa yaklaştığı anda topu Nurettin'e çıkardı. Nurettin sol çaprazda düzeltip yerden vurdu kaleye giden top savunmaya çarparak kornere çıktı.

NURETTİN DENGEYİ SAĞLADI

47. dakikada Tunahanın korner atışından gelen top ceza alnını karıştırdı Hüseyin uzak direkte topa dokundu: 0-1. 50'de Muhammed'in korner atışından gelen topa iyi yükselerek kafayı vuran Hüseyin kaleci Enes'in üzerinden topu ağlara gönderdi: 0-2. 63'te Cihad'ın Ali Han 'a çıkardığı topu, Ali Han değerlendiremedi. 74'te soldan ortalanan topu Ali Han gelişine kaleye vurdu top ağlara gitti: 1-2. 80'de Talha'nın pasını yaklaşık 25 metreden kaleye vuran Nurettin top ağlara ampul gibi astı, skoru belirledi: 2-2.

■ ERDOĞAN CANKUŞ