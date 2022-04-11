İlk etap Ewan’ın

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) ilk etabını Belçika'nın Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan kazandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinden start alan yarış, Milas ve Bafa Gölü'nü geçerek Aydın il sınırına geldi. Didim kavşağını geride bırakan sporcular, Büyük Menderes Köprüsü üzerinden geçerek Söke ve Ortaklar yönüne devam etti. Ardından İzmir il sınırını geçen bisikletçiler, Selçuk'tan geçip Şirince'ye geldi. Yeniden Aydın il sınırına giren sporcular, 207.6 kilometre sonunda Kuşadası Limanı'nda finiş yaptı. Turun ilk gününde 14 ülkeden 25 takımdan 167 bisikletçi yarışırken, etabı 4 saat 38 dakika 5 saniyelik derecesiyle Belçika'nın Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan ilk sırada tamamladı. Ewan, bu galibiyetiyle Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki üçüncü etap zaferine imza attı.

BÜYÜK MÜCADELE YAŞANDI

Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen 4 saliselik farkla ikinci, Avustralya'nın BikeExchange- Jayco takımından Kaden Alexander Groves ise 6 saliselik farkla üçüncü oldu. Caleb Ewan, hem genel klasman liderinin giyeceği turkuaz mayoyu hem de sprint liderinin giydiği yeşil mayoyu kazandı. Caleb Ewan, turkuaz mayoyu taşıyacağı için ikinci etapta yeşil mayoyu yarışı ikinci bitiren Jasper Philipsen giyecek.

DANNY VAN DER TUUK HASTANEYE KALDIRILDI

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) ilk etabında birkaç defa kaza yaşanırken, İspanya'nın Equipo Kern Pharma takımından Hollandalı bisikletçi Danny van der Tuuk bitime yaklaşık 100 kilometre kala düşerek sakatlandı. Tuuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Türkiye güzellikleri için verilen beyaz mayoyu ise Sakarya BŞB Pro Team'den Ukraynalı bisikletçi Vitaliy Buts aldı. Tur, bugün yapılacak 158,4 kilometrelik Selçuk (Efes)-Alaçatı etabıyla devam edecek.