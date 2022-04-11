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Muhteşem Bergama

3. Lig 1. Grup’ta son 5 maçının 4’ünü kazanan kırmızı-lacivertliler, 1954 Kelkit Bld’yi de geçti

11.4.2022

Muhteşem Bergama

3. Lig 1. Grup'ta Soner Keleş'in dümene geçmesiyle şaha kalkan ve oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Bergama Belediyespor, deplasmanda üst üste 5. galibiyetini 1954 Kelkit Belediyespor karşısında aldı. Mücadelenin ilk yarısında 27. dakikada Murat Karadeniz'in ters vuruşuyla ev sahibi takım üstünlüğü yakaladı. Devre bu sonuçla kapanırken, 53. dakikada Tevfik Doğan kırmızı kart gördü ve Bergama Belediyespor 10 kişi kaldı. Kırmızı-lacivertliler, 69. dakikada Deniz Keskin'in golüyle dengeyi sağladı: 1-1. 85. dakikada Celil sahneye çıktı, Bergama Belediyespor'a zaferi yaşattı: 1-2. Bergama Belediyespor, bu sonuçla kümede kalmayı garanti altına aldı.

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