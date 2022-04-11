Petkimspor yıkıldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde küme kalmanın hesaplarını yapan Aliağa Petkimspor, deplasmanda Gaziantep Basketbol'a yenilerek işini zora soktu. İzmir ekibi rakibi karşısında iyi mücadele etmesine rağmen maçı kazanamadı. Karşılaşmaya iyi başlayan Petkimspor, ilk periyodu Armand ve Thomas'ın sayılarıyla 28-22 önde geçti. Doyle ile oyuna tutunan ve sayılar bulmaya çalışan Gaziantep ekibi, Gulley'in son saniye üçlüğü ile devreye 51-47 önde girdi. Petkimspor, ikinci çeyreğin 3. dakikasında Josh Perkins ile 56-55 öne geçti, Gaziantep Gulley ile yeniden ivme kazanıp 7. dakikada 61-56 ile üstünlük yakaladı. Ev sahibi son periyota da 71-62 önde girdi. Son periyoda iyi başlayan ancak gerisini getiremeyen Petkimspor, Denmon ve McCree'nin sayılarına engel olamadı ve müsabakayı 89-85 kaybetti.