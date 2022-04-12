Arkas finalde

Bu yıl 28.'si düzenlenen Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı final karşılaşmasında Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenerek finale yükseldi. İzmir ekibi finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Arkas ve G.Saray yarın saat 15.00'de final maçına çıkacak. Maçın ilk setini Arkas 25-21 kazandı. Ziraat ikinci seti 28-26 alarak skora denge getirdi: 1-1. Arkas 3. seti 26-24 kazanarak yeniden öne geçti: 2-1. Son sette etkili oyununu sürdüren Arkas Spor 25-18'le maçı 3-1 kazandı. Arkas Spor'un genç smaçörü Mirza 2'si blok toplam 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Burutay 4'ü ace olmak üzere toplam 17 sayı üretti. Bu ikiliyi 10 sayıyla Hoag, 3'ü blok olmak üzere 8 sayı üreten Mustafa, 2'si blok 7 sayı toplayan Candido ve 5 sayı üreten Mcdonnell takip etti. Diğer maçta ise G.Saray, Spor Toto'yu 28-30, 25-23, 25-20, 11-25 ve 15-10'luk setler sonucu yenerek diğer finalist oldu.

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