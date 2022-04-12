Avrupa’nın en iyisi Trabzon

Gaziantep FK deplasmanından beraberlikle dönerek ligde kendisini takip eden takımlara puan farkını açma fırsatını tepen Trabzonspor yine de Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında ligin zirvesinde yer alıp en yakın takipçisine en fazla puan farklı atan takım olmayı başardı. 72 puan ile ligin zirvesinde yer alan Trabzonspor, bitime altı hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 13 puan önünde bulunuyor. Avrupa'nın önemli ligleri baz alındığında Trabzonspor'a en yakın puan farkını açan takım Paris Saint Germain oldu. Fransız ekibi lig ikincisi Marsilya'ya 12 puan fark attı. İspanya'da da Real Madrid, Barcelona'ya 12 puan atarken, İtalya'da Milan, ikinci İnter'e 2 puan, Almanya'a Bayern Münih Dortmund'a 9 puan, İngiltere'de ise Manchester City, Liverpool'a 1 puan fark atabildi.

SAMPİYONLUK HESAPLARI

TRABZONSPOR, bu hafta Karagümrük'ü yenip F.Bahçe ve 3. sıradaki Konyaspor'un puan kaybetmesi halinde ligin bitimine 5 hafta kala mutlu sona ulaşmış olacak. Ligde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşan F.Bahçe'ye ait. Trabzon'un en çok puan farkıyla şampiyonluk rekoru şansı da sürüyor. 13 puanlık fark yakalayan Fırtına, 12 puanlık rekorun da önünde bulunuyor.