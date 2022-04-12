Buca riske girdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu mesaisinde deplasmanda Criptowaps Zonguldak Kömürspor'la 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928, rakiplerinin aldığı puanlarla 5. sıraya geriledi. Play-Off'u sağlama alamayan sarı-lacivertlilerin bitime 3 maç kala 6. durumdaki 1 maçı eksik Kırklarelispor'la arasında 2 puan fark kaldı. Teknik direktör Cihan Erdil bundan sonra çok daha dikkatli olacaklarını söyledi.

Cihan Erdil, "Takım olarak maçın öneminin farkındaydık, alacağımız galibiyetle Play-Off yolunda bir avantaj yakalacaktık. Ligin son bölümünde alınan her puanın önemi büyük ancak maçın ilk yarısında girdiğimiz pozisyonları golle sonuçlandırabilseydik maçtan galibiyetle ayrılabilirdik ama olmadı" dedi. Cihan Erdil sözlerine şöyle devam etti: "İkinci yarıda galibiyet için aldığımız riskler ile maçı çevirmek istesek de bunda başarılı olamadık. Kalan 3 karşılaşmamızda Play-Off'lara kalacak puanı almaya çalışacağız."