Denizlispor ateşe düştü

SPOR Toto Birinci Lig'de evinde önemli rakiplerinden Tuzlaspor'a yenilen Altaş Denizlispor düşme hattından kurtulamadı. Üst üste 3 galibiyetle umutlandıktan sonra sezonun en kritik maçlarından birini taraftarları önünde kaybeden yeşil-beyazlı Denizli ekibi 33 puanda kalırken, başkan Mehmet Uz değerlendirmelerde bulundu.

TAKIMA GÜVENİMİZ TAM'

Yeşil-siyahlı camiaya çağrıda bulunan başkan Mehmet Uz, "Bu mağlubiyet bizi çok üzdü. Mesut Bakkal hocamızın göreve gelmesinin ardından çok iyi bir çıkış yakaladık, 7 maçta 14 puan topladık. Son 3 maçımızı galibiyetle kapattık. Ancak Tuzlaspor maçı hem oyun hem de skor olarak istediğimiz ve beklediğimiz gibi değildi" dedi.

Alınan mağlubiyeti mutlaka telafi edeceklerini ifade eden Uz, "Maç günü tribünleri adeta bayram yerine çeviren taraftarlarımıza galibiyet hediye edemediğimiz için çok üzgünüz. Maça gelerek 90 dakika boyunca üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapan taraftarlarımızdan özür diliyorum. Ancak kimsenin moralini bozmasını da istemiyorum. İyi giderken zaman zaman bu tür puan kayıpları yaşanabiliyor.

Ama bizim bu takıma güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.

'HEMEN TOPARLANACAĞIZ'

ALTAŞ Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, "Aslında benim takımım bu takım değil, çocukların performansı da bu değil. Hem üretmede hem de istekli oynamada biraz yoksunduk" diye dert yandı. Bakkal, "Zor bir gün, şanssız bir gün, bizim için iyi olmayan bir gün. Hem üretmede hem de istekli oynamada biraz yoksunduk. Ama böyle maçlar 8 haftada bir oynanıyor, bu da bize denk geldi. Avantaj kaçırdık. Şimdi içeride oynayacağımız 4 tane maçımız var, dışarıda ise 3 sınavımız var. Hemen toparlanıp bundan sonra neler yapacağımızı, nasıl galip geleceğimizi, daha önce gelip de yaptığımız gibi yine yapmak için mücadele edeceğiz" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP