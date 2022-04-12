Fatura Torrent’e kesildi

GALATASARAY, Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olurken tarihinin en kötü performanslarından birini sergileyen sarıkırmızılılarda fatura teknik direktör Domenec Torrent'e çıktı. Oyuncuların derbi maça yeterince motive edilememesi, kalede ayakları iyi olan Pena yerine Muslera'nın tercih edilmesi ve oyuncu değişikliklerinde geç kalınmasının yanı sıra Arda Turan'ı oyuna alınması Torrent'in sonunu getirdi.

İsmail Kartal ile aynı anda göreve gelen Torrent, bu süreçte 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi ile ligde 14 puan topladı, 1.16 puan ortalamasında kaldı. Fenerbahçe derbisiyle kredisini tüketen Domenec Torrent'in yeni sezona Galatasaray'da devam etmesi artık çok zor. 30 Nisan'da seçilecek yeni başkan, yeni teknik direktörle camianın beklentisine karşılık vermeye çalışacak.

TAZMİNATI 1.7 MİLYON

BAŞKAN adaylardan Metin Öztürk yerli hoca hamlesi yapmanın, Eşref Hamamcıoğlu Fransız ekolü ile yola çıkmanın planlarını yapıyor. Torrent'e ödenmesi gereken tazminat ise 1.7 milyon Euro.

GÖZLER YİNE KEREM'DEYDİ

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, F.Bahçe derbisinde de Avrupa'dan bazı kulüplerin kıskacındaydı. Milli futbolcu için Fransız ekipleri Lille ve Nantes'ın yetkilileri Kadıköy'de Kerem'i takip ettiler. Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı sebebiyle F.Bahçe derbisine yetişmesi zor görünse de yıldız oyuncu kendini zorlayarak sahadaki yerini almayı başardı. Ancak çok etkili olamadı. Birçok Avrupa kulübünün kıskacındaki yıldız ismin sezon sonu yüksek bir bonservis bedeliyle G.Saray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos, Kerem'in değerini 25 milyon Euro olarak belirlemişti. Daha önce Atletico Madrid'in 14, Tottenham'ın ise 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti.