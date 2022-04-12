İpekkan’ı kaybettik

İZMİR Kulüpleri Altay ve Karşıyaka'nın eski futbolcularından Uğur İpekkan, dün hayata gözlerini yumdu. 71 yaşındaki İpekkan, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

1950 doğumlu Uğur İpekkan'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camii'nden kaldırılacak. İpekkan, Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedilecek.

KUPA KAZANDI

FUTBOLA 1968 senesinde Bayraklı'da başlayan Uğur İpekkan 2 sezon burada forma giydikten sonra Karşıyaka'ya transfer oldu. Yeşil-kırmızılılar da oynadığı 2 senede dev kulüpleri peşine takan İpekkan, İzmir'den ayrılmayarak 1973 senesinde Altay'a imza attı.

Siyahbeyazlılarda 4 sezon forma giyen ve sayısız başarıya imza atan İpekkan, 1977 senesinde döndüğü yeşilkırmızılılarda üç sezon daha forma giydikten sonra futbolu bıraktı. Uğur İpekkan, 1969-1970 sezonunda İkinci Lig şampiyonluğu yaşayan Karşıyaka'nın en önemli isimlerinden biriydi.