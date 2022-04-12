Kızılcabölük’ten MHK’ye isyan var

3. Lig 2. Grup temsilcisi Kızılcabölükspor'da maçın hakemi Alpaslan Şen'e büyük tepki var. Trabzon Bölgesi hakemi olan ancak aslen Samsun Çarşambalı olan Alpaslan Şen'in 68 Aksaray Belediyespor maçına atanmasına anlam veremediklerini belirten başkan Osman Duran, konuyu MHK'ye yazı ile bildirdi. Duran "Çarşambaspor da bizim gibi ligde kalma mücadelesi vermekte ve aramızda 3 puan var. Maç öncesi atamayı duyduğumuzda MHK'ya hakemin değiştirilmesi gerektiğini bildirdik ama bize dönüş olmadı. Yanlı yönetim gösteren hakem konusundaki çekincemiz de haklı olduğumuzu maalesef gördük. Çarşambalı hakemin niyeti belli oldu. Mutlak penaltımızı vermedi. Zorluk derecesi yüksek maçımıza bu hakemin atanması manidardır. Hatalarını görüntülerle MHK'ya bildirdik. Ligin sonu yaklaştıkça hakem atamalarına özen gösterilmesini istiyoruz" diye konuştu. ■ SEBAHATTİN ALP

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