Muğlaspor’a teknik direktör dayanmıyor

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 3. Grup'ta normal sezonun son maçında Aydın deplasmanında Yıldızspor'a 3-0 mağlup olan Muğlaspor'a teknik adam dayanmıyor. Yeşil-beyazlı takımda, Aydın'da alınan mağlubiyetin ardından teknik patron Özcan Öz ve kaleci Antrenörü Sedat Torun ile yollar ayrıldı.

Muğlaspor'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar sonucu teknik sorumlu Özcan Öz ve kaleci antrenörü Sedat Torun ile yollarımız ayrılmıştır. Takımımız antrenör Halil Evren Şentürk nezaretinde çalışmalarına devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. Muğlaspor, sezona Tayfun Hut'la başlamış, ardından Sabri Çetin ve sonrasında Özcan Öz göreve gelmişti. ■ FERDİ YAVUZ