  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Potada derbi Galatasaray’ın

Potada derbi Galatasaray’ın

ING Basketbol Ligi’nin 27. haftasındaki dev maçta G.Saray, deplasmanda Fenerbahçe’yi mağlup etti

12.4.2022

Potada derbi Galatasaray’ın

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasındaki derbide Galatasaray Nef, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 76-70 mağlup etti. İki takımın da dış atışlarla etkili olduğu ilk periyodu Galatasaray, 25-18 önde tamamladı. İkinci çeyreğin başında Fenerbahçe, İsmet Akpınar ile skor üretti. Galatasaray, 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle soyunma odasına 38-36 önde gitti.

Dengeli başlayan ikinci yarının ilk bölümünde iki takım da birçok oyuncusundan skor katkısı aldı. Kalan sürede Canaan ile kritik sayılar kaydeden Galatasaray, final periyoduna 58-56 önde girdi. Dördüncü çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Galatasaray, bitime 45 saniye kala skoru 76-68'e getirdi. Fenerbahçe'nin son bölümdeki çabası yeterli olmadı ve Galatasaray Nef karşılaşmadan 76-70 galip ayrıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA