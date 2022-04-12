Potada derbi Galatasaray’ın

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasındaki derbide Galatasaray Nef, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 76-70 mağlup etti. İki takımın da dış atışlarla etkili olduğu ilk periyodu Galatasaray, 25-18 önde tamamladı. İkinci çeyreğin başında Fenerbahçe, İsmet Akpınar ile skor üretti. Galatasaray, 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle soyunma odasına 38-36 önde gitti.

Dengeli başlayan ikinci yarının ilk bölümünde iki takım da birçok oyuncusundan skor katkısı aldı. Kalan sürede Canaan ile kritik sayılar kaydeden Galatasaray, final periyoduna 58-56 önde girdi. Dördüncü çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Galatasaray, bitime 45 saniye kala skoru 76-68'e getirdi. Fenerbahçe'nin son bölümdeki çabası yeterli olmadı ve Galatasaray Nef karşılaşmadan 76-70 galip ayrıldı.