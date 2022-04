Yeni spor yasası teklifinin detayları! AK Partili Alpay Özalan değerlendirdi

Teklifin ilk imza sahibi ve eski milli futbolcu AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, CHP'nin ve bazı çevrelerin genel kurul gündemine gelmesi beklenen spor yasası düzenlemesine ilişkin eleştirilerine yanıt verdi. Özalan, yasa teklifi hazırlanırken paydaşlarla paylaşılmadığı eleştirilerine ilişkin, "Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun teklifimiz; spor kulüpleri, spor federasyonları başta olmak üzere, tüm yöneticileri ve başkanları, hukukçular, spor hukukçuları, tüm bakanlıklar, UEFA ve FIFA'nın da bilgileri doğrultusunda hazırlanmış bir düzenlemedir" dedi.



'KULÜPLERİMİZ BAŞARIYI YAKALAYACAK'

Özalan, teklif ile çok önemli bir sorunun çözüleceğine dikkat çekerek, "Ne yazık ki, kulüplerimizin borcu 30 milyar lirayı aşmış durumdadır. Kulüplerimizin finansal durumu artık sürdürülebilir bir başarıyı mümkün kılmamaktadır. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde spor alt yapı çalışmalarında öncelikle tesisler ve stadyumlar konusunda, Avrupa standartlarının kat be kat üstündeyiz. Ayrıca; bu tesis ve statlarda da dünyada örnek gösterilen bir ülkeyiz. Maalesef uluslararası arenada kulüpler ve milli takımlar bazında eşdeğerde bir başarı var mı? Maalesef yok. Bu kanun teklifimiz yasalaştıktan sonra da kulüplerimizin çok sağlam temeller üzerinde finansal bir yapıya sahip bir sistemle başarıyı çok daha kolay ve çabuk yakalayacağına inanıyoruz" diye konuştu.





'KULÜP YÖNETİCİLERİ SORUMLU OLACAK'

Söz konusu kanun teklifi ile, kulüp yönetici ve başkanlarına sorumluluk getirdiklerini aktaran Özalan, "Kanunla; hesap verilebilir, denetlenebilir ve şeffaf bir yapı oluşturmak istemekteyiz. Artık kulüp başkanları ve yöneticilerinin bulundukları dönemdeki borçlardan sorumlu tutulması en önemli maddelerden bir tanesi. Buradaki hukuki ve cezai durum nasıl olacak? Borçlanma ve alacak temliki kurallarına uyulmadığı takdirde, 7 bin lira üzerindeki tüm harcamalar bunlar banka ve PTT finans kuruluşları üzerinden yapılmadığı tespitinde, menajerler için hazırlanan ücret üst sınırına uyulmadığı takdirde oluşan zarardan artık kulüp başkanları şahsi mal varlıklarıyla sorumlu olacakları gibi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alabilecekler. Görevlerini bıraksalar da genel kurullarında ibra da olsa peşleri bırakılmayacak. İkinci çok önemli bir konu. Denetim konusu. Artık spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin denetimi spor bakanlığı tarafından yapılacak. İhtiyaç duyulması halinde diğer finansal kuruluşlardan da destek alınacak. Spor kulüplerimiz artık dernek vasfından çıkartılıyor. Spor Bakanlığınca tescille spor kulüpleri kuruluyor. En az 7 kişi birleşebilir. Gerekli evrakları topladıktan sonra Spor Bakanlığına müracaat edebilir ve spor kulüpleri tescilli olarak düzenleniyor" dedi.





YÖNETİME GİRME KRİTERLERİ DEĞİŞİYOR

Özalan, federasyon ve kulüp yönetimine girme kriterlerinin değiştiğini vurgulayarak, "Belirli suçlardan mahkum olmama şartı var. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma gibi, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, teşvik primi, şike gibi suçlara bulaşmamış kişiler artık spor yönetimlerinde, spor federasyonları ve spor kulüplerinde yer alabilirler ki, benim için en önemlilerden bir tanesi asil 11, yedek 11 şeklinde düzenlenecek bu yönetim kurulu üyeleri. İçlerinde de 2 tane o branşta faal olmayan eski milli sporcular görev alabilecekler. Çünkü burada işin mutfağından gelen kişilerin de yönetim bazında artık katkı sunmalarını istemekteyiz bu konuyla ilgili" diye konuştu.



MENAJERLERE ÜCRET SINIRI GETİRİLİYOR

Özalan, düzenleme ile menajerlik sistemini de değiştirdiklerini kaydederek, "Menajerlere ücret üst sınırı getiriyoruz. Oyuncularla yapılacak olan anlaşmalar maksimum 2 yıl olacak. Noter huzurunda olacak bu anlaşmalar. Eğer 2 milyon lira altında bir transfer yapılıyorsa, menajer, brüt olarak yüzde 10'una kadar alacak koyabilecek sözleşmesine. 2 milyondan fazlaysa yüzde 5'ine kadar sözleşme hazırlayabilecek" dedi.





'HER ŞEY ŞEFFAF OLACAK'

Özalan, sporun siyasi müdahalelere açık hale getirildiğine ilişkin eleştirilerle ilgili, "Şu anda spor kulüpleri hangi bakanlığın denetiminde? Dernek vasfında oldukları için İçişleri Bakanlığı'nın denetiminde. Şimdi İçişleri Bakanlığı'ndan bu denetimi alıyoruz, Spor Bakanlığına devrediyoruz. Değişen bir şey yok. Sadece bakanlıklar kendi arasında bir değişime gidiliyor. Kulüp başkanlarının bulundukları dönemlerdeki borçlardan sorumlu tutulması ile ilgili kulüplerini zarara uğrattıklarıyla ilgili bir tespitte; şahsi mal varlıkları, hapis cezası gibi durumlarda, eğer kamuoyundan ya da spor camiasından bize böyle bir tepki varsa bu yasayla ilgili, ben bunun yorumunu spor camiasındaki takımlarımızın taraftarlarına ve milletimizin vicdanına bırakıyorum. Spor kulüplerinin sorumluluğu çok fazla olacak. Denetim olacak. Her şey şeffaf olacak. Hesap verilebilir bir durum ortaya konulacak. Denetimler sıkı olacağı için rahatsız olma durumu olabilir" dedi.



TEKLİF YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK Mİ?

Alpay Özalan, CHP'nin teklifin yeniden değerlendirilmesi çağrısı ile ilgili, "Komisyon görüşmeleri sırasında değiştirilecek birkaç unsur vardı. Onları da değiştirdik. Hem iktidar, hem muhalefet milletvekilleri bu yasanın bir an önce artık genel kurulun huzuruna gelmesi düşüncesindeler. Biz de bu yasayı önümüzdeki günlerde genel kurulun huzuruna getireceğiz. Spor yasasının bu hafta genel kurula gelmesi planlanıyordu. Ancak uluslararası sözleşmelerin görüşmeleri nedeniyle, düzenleme önümüzdeki günlerde genel kurul gündemine alınacak" dedi.