Zafer Groves’in

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) ikinci etabını Avustralyalı bisikletçi Kaden Alexander Groves kazandı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun ikinci günü 158.4 kilometrelik Selçuk (Efes)-Alaçatı etabıyla geçildi. İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti önünden start alan 25 takımdan 165 bisikletçi, Gümüldür, Seferihisar, Güzelbahçe ve Urla'dan geçerek Çeşme Alaçatı'da finiş yaptı.

ETAP 4 SAATTE TAMAMLANDI

Rüzgar ve yağış nedeniyle zorlu koşullarda gerçekleştirilen etap, sprint finişine sahne oldu. Son 500 metrede Sam Bennett, Jasper Philipsen ve Caleb Ewan gibi önemli sprinterlerin yer aldığı mücadeleden Avustralya'nın BikeExchange- Jayco takımından Avustralyalı bisikletçi Kaden Alexander Groves ilk sırada ayrıldı. Etabı 4 saat 2 dakika 11 saniyede tamamlayan Groves, bu birincilikle genel klasman liderliğini devraldı. Belçika'nın Alpecin- Fenix takımından Jasper Philipsen ikinci, Almanya'nın Bora-Hansgrohe takımından İrlandalı Sam Bennett de üçüncü oldu.

4 MAYO 2 SPORCUYA GİTTİ

Turda ilk günü üçüncü sırada, ikinci günü ise lider tamamlayan Kaden Groves, genel klasman liderliğine yükselerek turkuaz mayoyu Belçika'nın Lotto Soudal takımından vatandaşı Caleb Ewan'dan devraldı. Groves, en iyi sprinterin giydiği yeşil mayonun da sahibi oldu. En iyi tırmanışçının giydiği kırmızı mayo ile Türkiye güzellikleri adına verilen beyaz mayoyu ise ABD'nin Wildlife Generation Pro takımından Noah Granigan elde etti. Granigan, kırmızı mayoyu Arkea-Samsic takımından Nicolas Edet'ten, beyaz mayoyu ise Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Vitaliy Buts'tan aldı.

ÇEŞME-KARŞIYAKA ETABI BUGÜN

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. gününde yarışa bugün 121.8 kilometrelik Çeşme-Karşıyaka etabı ile devam edilecek. Yarışlar saat 11.00'de Çeşme Kalesi önünde başlayacak ve Karşıyaka İskelesi'nde sona erecek. Sporcular, Alaçatı, Ildır, Balıklıova, Gülbahçe, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla, Narlıdere, Balçova, İzmir şehir merkezi, Kültürpark ve Bayraklı sahilinden bitiş noktası olan Karşıyaka İskelesi'ne varacak.

SIĞINAKTAN GELDİ PODYUMA ÇIKTI

İLK gün yapılan Bodrum-Kuşadası etabında yarışan ve Türkiye güzellikleri için verilen beyaz mayoyu Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team'den Ukraynalı bisikletçi Vitaliy Buts alırken, mayo törenine Rusya'nın saldırısı altındaki ülkesi Ukrayna'nın bayrağıyla çıktı. Buts, "Savaş başladığında sabah 4'te uyandık. Eşim ve çocuklarımla evden hiçbir eşya ya da kıyafet almadan 100 kilometre uzakta daha güvenli bir köye gittik. Siren sesleri geldiğinde sığınağa giriyorduk. Türk takımının sporcusu olduğum için özel izinle bir hafta bekledikten sonra ailemle birlikte Türkiye'ye gelebildik. Toplamda 3 hafta antrenmansız bir şekilde tura katıldım" ifadelerini kullandı.