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Haberler Spor 6 ay sonra gelen dünya şampiyonluğu

6 ay sonra gelen dünya şampiyonluğu

13.4.2022

6 ay sonra gelen dünya şampiyonluğu
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 12 Ekim 2021'de düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda +81 kilo koparmada 2. olarak gümüş madalya kazanan Fatmagül Çevik, 6 ay sonra dünya şampiyonu ilan edildi. Organizasyonda koparma kategorisinde şampiyon olan Kazakistanlı sporcunun derecesi, vücudunda yasaklı madde tespit edilmesi nedeniyle iptal edilince, Fatmagül Çevik 6 ay sonra ilk sıraya yükselip, bu kategoride dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Isparta'da dokuz yıl önce hobi olarak haltere başlayan, önce Türkiye şampiyonu, ardından Avrupa şampiyonu olan 17 yaşındaki Fatmagü Çevik, "Beni aradılar ve şampiyon olduğumu söylediler. Tarif edilmez bir duyguydu benim için" dedi.
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