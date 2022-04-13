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Haberler Spor Alaçatıspor’da statü isyanı

Alaçatıspor’da statü isyanı

BAL 9. Bölge 3 Grup’ta mücadele eden ve ligi 4. sırada bitiren İzmir ekibi, play-out oynayacak. Başkan Varhan, bunun anlamsız olduğunu söyledi

13.4.2022

Alaçatıspor’da statü isyanı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 3. Grup ekiplerinden Alaçatıspor'da başkan Soner Varhan, statüden dert yakındı. Ligi 30 puanla 4. sırada bitirdiklerini ancak küme düşme risklerini olduğunu belirten Varhan, "Kaybedersek düşme riski olan playout oynatıyorlar. Öyle ki ligi alt sıralarda bitiren takım düşmeyebiliyor. Ligi 30 puanla 4. bitiren takım düşebiliyor.

BAL'daki bu statüye isyan etmemek elde değil. Ya bizi alın, İzmir takımlarıyla oynayabileceğimiz, daha az masraf yapacağımız bir lig oluşturun ya da gelin, bu ligi 4. Lig yapın. Bizim hedefimiz şampiyonluktu ancak hedefimizi gerçekleştiremedik. Bugün geldiğimiz noktada, bir hafta önce şampiyonluğu konuşurken, anlaşılmaz bir statü yüzünden şimdi düşüp düşmeyeceğini konuşuyor" dedi

'HİÇBİR DESTEK YOK'
Başkan Soner Varhan şöyle konuştu: "Statüye göre, aslında ligin içinde bir lig daha var. Bölgesel Amatör Lig'de oluşturulan gruplara bizi alıyorlar, uzaktaki deplasman maçlarına gönderiyorlar. Ama bize hiçbir destek vermiyorlar. Futbolcularla sözleşme yapılması gerekiyor. Biz şu anda yapamıyoruz. Bu ligin bir mantığı yok."

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