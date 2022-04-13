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Haberler Spor Bergama Belediye yükseliş devrinde

Bergama Belediye yükseliş devrinde

13.4.2022

Bergama Belediye yükseliş devrinde
3. Lig 1. Grup'ta 1954 Kelkit Belediyespor deplasmanından da zaferle dönen ve dış sahada üst üste 5 galibiyete imza atan Bergama Belediyespor, teknik sorumlu Soner Keleş yönetiminde şaha kalktı. 27 Şubat'ta iç sahada Fatsa Belediye'ye yenilip 26 puanla 13. sırada yer alan kırmızı- lacivertlilerin sonraki 6 haftada bileği bükülmedi. Dış sahada Erbaaspor'u 2-0, Başkent Gözgözler'i 2-1, Osmaniye FK'yı 3-0, 1954 Kelkit Bld'yi 2-1, iç sahada Karaman FK'yı 3-2 mağlup eden, Artvin Hopa'yla 2-2 berabere kalan Bergama, 6 maçta 16 puan toplayıp, düşme potasıyla farkı 11 puana çıkarttı, derin bir nefes aldı.
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