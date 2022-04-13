Bergama Belediye yükseliş devrinde

3. Lig 1. Grup'ta 1954 Kelkit Belediyespor deplasmanından da zaferle dönen ve dış sahada üst üste 5 galibiyete imza atan Bergama Belediyespor, teknik sorumlu Soner Keleş yönetiminde şaha kalktı. 27 Şubat'ta iç sahada Fatsa Belediye'ye yenilip 26 puanla 13. sırada yer alan kırmızı- lacivertlilerin sonraki 6 haftada bileği bükülmedi. Dış sahada Erbaaspor'u 2-0, Başkent Gözgözler'i 2-1, Osmaniye FK'yı 3-0, 1954 Kelkit Bld'yi 2-1, iç sahada Karaman FK'yı 3-2 mağlup eden, Artvin Hopa'yla 2-2 berabere kalan Bergama, 6 maçta 16 puan toplayıp, düşme potasıyla farkı 11 puana çıkarttı, derin bir nefes aldı.

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