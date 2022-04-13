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Haberler Spor Birincilik Yaşarlı yelkencilerin oldu

Birincilik Yaşarlı yelkencilerin oldu

13.4.2022

Birincilik Yaşarlı yelkencilerin oldu
Yaşar Üniversitesi Yelken Topluluğu takımı, 11.'si düzenlenen ve üniversite ekiplerinin katıldığı JimmyKey Universail Kupası yat yarışlarında IRC A1 sınıfında birincilik kazandı. "Rotamız Barış" sloganıyla geçtiğimiz hafta sonu Urla'da URİYAT tarafından düzenlenen 11. JimmyKey Universail yat yarışları, Türkiye'nin dört bir yanından 16 üniversiteden deniz tutkunu gençleri buluşturdu. İki gün kıyasıya süren yarışta, Yaşar Üniversitesi Yelken Topluluğu üyesi öğrencileri ve daha önce toplulukta yer almış üyelerden oluşan takım, Arkas COMET A teknesi ile IRC A1 sınıfında 1.'liği elde etti.
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