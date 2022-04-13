Fener’e Ganalı sol açık

ARA transfer döneminde sessiz kalan Fenerbahçe yeni sezona yeni transferlerle girmek istiyor. Transfer için kolları sıvayan yönetim, listedeki oyuncular için harekete geçti. Takıma hızlı ve etkili oyuncular almak isteyen Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu Çin'de buldu.

KİRALAMAK İSTİYOR

YÖNETİM, Çin Ligi ekiplerinden Shenzhen FC'de forma giyen 28 yaşındaki Ganalı Frank Acheampong için kolları sıvadı. Acheampong, hızı ve çevikliği dikkat çeken bir oyuncu. F.Bahçe, oyuncu için iletişime geçti. Sports World Ghana'nın haberine göre, F.Bahçe oyuncuyu Shenzhen FC'den satın alma opsiyonlu 6 aylığına kiralamak istiyor. Ganalı yıldız oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Acheampong, 2018 yılında Anderlecht'ten Shenzhen'e bedelsiz bir şekilde gitmişti.

DEĞERİ 5 MİLYON EURO

ÇİN'DE 100 maça çıkan Acheampong, 35 gol ve 19 asistle oynadı. Oyuncunun piyasa değeri şu an 5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Acheampong, 2022 Dünya Kupası'nda Gana formasıyla görev yapacak.

ARDA'YA 11 YOLU GÖZÜKTÜ

İRFAN Can Kahveci'nin Göztepe maçında cezalı olmasının yanı sıra Mesut Özil'in kadro dışı sürecinin devam etmesiyle birlikte genç oyuncu Arda Güler'e Göztepe karşısında ilk 11 şansı doğdu. Taraftarların her maçta tezahüratlarda bulunduğu Arda Güler'in Göztepe karşısında sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.