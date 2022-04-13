Gözler Play-off’ta

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) normal sezon tamamlandı, gözler Play-Off maçlarına çevrildi. 9. Bölge 1. Grup'ta Afyon temsilcisi Belediye Bolvadin Termalspor, namağlup birinci sırada yer aldı. 2. Grup'ta Aliağaspor FK ve İzmirspor'la müthiş bir yarışa girişen Çiğli Belediyespor, maratonu ilk sırada tamamladı. 3. Grup'ta ilk devresini namağlup lider kapatan Aydın ekibi Efeler 09 FK, son hafta Kemalpaşaspor galibiyetiyle ipi göğüsledi. 9. Bölge'de üç grup birincisi kozlarını Denizli'de paylaşacak. Karşılaşmalar 18, 20, 22 Nisan tarihlerinde tek devreli lig usulüne göre oynanacak ve şampiyon Üçüncü Lig'e yükselecek.

AYVALIKGÜCÜ BURSA'DA

BAL 8. Bölge 2. Grup'ta mücadele eden Balıkesir ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, 6 sezonluk 3. Lig hasretini dindirmek için ilk hedefe ulaştı. Grupta geçtiğimiz hafta Yalovaspor deplasmanında koltuğu garanti altına alan kırmızıbeyazlılar, 1. Grup lideri Tekirdağspor ve 3. Grubu zirvede tamamlayan Kütahya ekibi TKİ Tavşanlı Linyitspor'la Play-Off Grubu'nda kozlarını paylaşacak. 18, 20, 22 Nisan tarihlerinde Bursa'da tek devreli lig usulüne göre oynanacak maçların sonunda zirvede yer alan takım 3. Lig'e adını yazdıracak. ■ BERKE ÖZBAY