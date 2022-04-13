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Sana kupa çok yakışır

Arkas Spor, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley’de G.Saray ile kupa şampiyonluğu için kapışacak. Sivas Taha Akgül Spor Salonu’ndaki final maçı saat 15.00’te başlayacak

13.4.2022

Sana kupa çok yakışır

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de Sivas'taki yarı finalde Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup ederek finale kalan Arkas Spor, bugün finalde Galatasaray HDI Sigorta'yla kupa şampiyonluğu için karşılaşacak. Sivas Taha Akgül Spor Salonu'ndaki final mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. G.Saray, yarı finalde Spor Toto'yu 3-2'lik skorla geçip İzmir ekibinin finalde rakibi oldu.

2 KEZ KAZANDI
Ligde normal sezonu Arkas Spor 26 maçta 18 galibiyetle 4'üncü sırada, Galatasaray ise 16 galibiyetle 6'ncı sırada tamamladı. Şampiyonluk hedeflediği Play- Off maratonu öncesi kupayı kazanıp moral tazelemek isteyen mavi-beyazlılarda daha önce bu kupayı 2 kez müzelerine götürmeyi başardıklarını belirten basın Sözcüsü Uğur Özden, "3'üncü kez aynı mutluluğu yaşamak istiyoruz. Ekibimizin morali ve kupayı İzmir'e getirmeye olan inancımız tam" dedi.

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