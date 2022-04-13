Trabzon kaybetmiyor

SAHASINDA Fatih Karagümrük ile karşılaşacak lider Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı bu sezon oynadığı 10 karşılaşmada, 6 galibiyet, 4 beraberlik alarak hanesine 22 puan yazdırdı. Trabzon, G.Saray ile sahasında 2-2 berabere kalırken, ikinci yarı deplasmanda 2-1 galip geldi. Fenerbahçe'yi ilk yarıda kendi evinde 3-1 yenen, ikinci maçta sahasında 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti, sahasında da 1-1'lik sonuçla mücadeleden ayrıldı.

KENDİ EVİNDE YENİLMİYOR

KARADENİZ ekibi kendi evinde oynadığı maçlarda da rakiplerine geçit vermiyor. Trabzon, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında oynadığı 22 maçta ise rakiplerine boyun eğmedi.

AVCI REKOR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

SÜPER Lig'de 72 puanla lider olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, Karagümrük karşısında kariyerinin en yüksek puanına ulaşmak için sahaya çıkacak. Avcı, 2016-2017 sezonunda Başakşehir'in başında 34 maçta 73 puan elde etmişti. Bordo- mavililer sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 75'e çıkaracak, Avcı sezon tamamlanmadan teknik adamlık kariyerinin en yüksek puanına ulaşacak.