4 Büyükler zarar etti

TÜRK futbolunun 4 büyükleri olarak nitelendirilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor son 9 aylık dönemde toplam 1 milyar 121 milyon lira zarar etti. Trabzonspor 418 milyon 54 bin lira zarar açıklarken, Beşiktaş 396 milyon 149 bin liralık zarar duyurusunda bulundu. Galatasaray'ın 173 milyon 716 bin lira zarar açıkladığı dönem için Fenerbahçe de 133 milyon 106 bin lira zarar beyanında bulundu. En fazla borcu olan kulüp 6,2 milyar lirayla F.Bahçe. Kanarya'yı 4.8 milyar lirayla Beşiktaş takip ediyor. Borç miktarı G.Saray'da 4 milyar lirayı, Trabzon'da 2 milyar lirayı aşmış durumda.

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